information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 17:39

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni échappe aux normes européennes de qualité de l’eau. En Angleterre et au Pays de Galles, des eaux usées non traitées ont inondé les rivières pendant près de 150 jours, les transformant en décharges à ciel ouvert. Cette pollution nuit gravement à la santé des habitants et ravage les écosystèmes.