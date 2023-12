Le roman de l’Union européenne : ces livres qui changent notre regard sur l’Europe

information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 11:37

En cette fin d'année anxiogène pour l'Europe, nous vous proposons de la voir à travers les yeux des romanciers. L'Union européenne n'est pas qu'une affaire de constitutionnalistes et d'historiens agréés : elle inspire aussi les auteurs de polars, de comédies et de fresques historiques. Cette vision décalée nous permet de voir l'actualité européenne sous un autre angle et de mettre les rieurs, les rêveurs et les amateurs de sensations fortes du côté de l’Europe… et au passage de la rendre un peu moins austère, plus incarnée et passionnante.