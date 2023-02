Le rêve de l'émigration : la classe moyenne qui tente de quitter le Nigeria

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 14:45

Les Nigérians se rendent aux urnes samedi dans un contexte d'incertitude économique et de problèmes de sécurité. Depuis quelques années, le syndrome du " Japa " ("fuir" en Yoruba) se répand dans la jeunesse de la classe moyenne. Étudiants, médecins, agents immobiliers ou encore professionnels de l'industrie du loisir et de la technologie partent à l'assaut des consulats du Canada, des États-Unis ou du Royaume-Uni pour décrocher des visas. Et puis, malgré les difficultés de la première puissance économique d'Afrique, d'autres ont fait le choix de rester y vivre. Reportage de notre correspondant.