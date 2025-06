information fournie par France 24 • 20/06/2025 à 11:54

Face aux guerres d’Israël, le discours du régime et des dissidents russes s’oppose et s’inverse. La propagande de Vladimir Poutine, qui soutient sa guerre contre l’Ukraine, condamne les offensives d’Israël contre Gaza et l’Iran. Les médias d’opposition russes en exil, qui dénoncent sans relâche la guerre russe, ont eux, pour la plupart, pris fait et cause pour les guerres d’Israël. De part et d’autre, le révisionnisme brouille la lecture des faits.