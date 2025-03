information fournie par France 24 • 07/03/2025 à 17:57

Copernicus, l'agence européenne de surveillance du climat, prévient que jamais la surface de la banquise aux deux pôles n'a été aussi petite. 2024 a été la première année à dépasser 1,5°C de réchauffement climatique et les pôles se réchauffent plus vite que le reste de la planète. On vous explique pourquoi cette fonte de la glace polaire s'accélère et quelles vont être les conséquences.