information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 11:59

Dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au centre d'un conflit qui fait rage depuis des décennies, des stylistes, des mannequins et des artistes se sont réunis vendredi pour un défilé de mode organisé au nom de la paix. Cette année la Liputa Fashion Week s’est positionnée comme un symbole de résilience et de paix.