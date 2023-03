Le rachat du Credit Suisse par UBS ne convainc pas les marchés

information fournie par France 24 • 20/03/2023 à 10:52

Sous la pression des autorités internationales et helvétiques, le numéro 1 de la banque suisse, UBS a décidé de racheter le numéro 2, le Credit Suisse, emporté par une longue série d'affaires. Un rachat à trois milliards de francs suisses seulement, sept fois moins que la valorisation de la banque, il y a un an, vécu comme une humiliation à Zurich et Genève. Si les autorités financières saluent l'opération, les marchés restent, eux, sceptiques.