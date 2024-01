Le programme lunaire de la Nasa en suspens à cause d'une anomalie sur l'alunisseur

information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 15:57

Une mission robotique ratée, et deux missions avec équipage reportées: les ambitions lunaires des Etats-Unis ont pris un coup dans l'aile mardi. La start-up américaine Astrobotic a d'abord annoncé que son alunisseur, nommé Peregrine et qui expérimentait de graves problèmes en vol depuis son décollage lundi, n'avait désormais "aucune chance" d'atterrir en douceur sur la Lune comme prévu. Cette mission devait marquer le premier atterrissage d'un appareil américain sur la Lune depuis plus de 50 ans. Les précisions de Sylvain Rousseau, journaliste à France 24.