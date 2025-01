Le point trimestriel sur le PEA profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank • 29/01/2025 à 17:29

Dans ce numéro de BoursoFocus, on fait le point sur le quatrième trimestre 2024 concernant le PEA profilé de BoursoBank. David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Investment Solutions, revient notamment sur le bilan de l'année 2024 et sur les bonnes performances des small caps américaines et du marché chinois.