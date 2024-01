Le Paris des Arts de Sophia Aram

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 16:57

Cette semaine, notre invitée est l'humoriste Sophia Aram. Elle a choisi de rire de l'actualité plutôt que de la raconter. Selon elle, notre époque est souvent marquée par la bêtise et la violence, et c'est ce qu'elle nous raconte dans son dernier spectacle "Le monde d'après". Sophia Aram nous emmène découvrir le musée consacré à l'œuvre du sculpteur Antoine Bourdelle, qui a fait peau neuve après deux ans de travaux. Nous irons aussi à la rencontre du comédien Thomas Croisière, humoriste lui aussi et en ce moment sur les planches du théâtre Lucernaire avec "Voyage en comédie".