information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 13:51

Cette semaine, notre invité est l'acteur et humoriste Manu Payet. Actuellement sur les planches du théâtre de l'Œuvre avec son dernier seul-en-scène, "Emmanuel 2", il est aussi sur grand écran à l’affiche du film de Guillaume Canet "Astérix et Obélix : L’Empire du milieu". Il nous emmène découvrir les coulisses d'un temple du septième art, visiter les studios du cinéma Le Grand Rex et rencontrer le chef Matthias Marc, à la tête du restaurant étoilé Susbstance.