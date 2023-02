Le Paris des Arts de Bilal Hassani

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 11:56

Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit Bilal Hassani qui vient de sortir son 3ᵉ album, "Théorème", où il continue d’explorer le "il" et le "elle". Bilal Hassani nous emmène en immersion dans les années 1980 au musée des Arts décoratifs. Et puis, une rencontre avec un génie de la haute couture : Charles de Vilmorin. Celui que l’on surnomme "le petit prince de la mode" nous parle de sa marque éponyme lancée en 2020 et de ses dernières collections de la maison Rochas qu’il dirige depuis 2021.