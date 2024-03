information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 11:00

On l’appelle "Le chanteur du peuple", le prince du Mbalax. Cette semaine dans le Paris des Arts, Wally Seck nous parle de ses dernières explorations artistiques. Mais avant, direction Pantin, aux portes de Paris, découvrir les magasins généraux et les œuvres de l’artiste Inès di Folco Jemni. Et puis dans cette émission, Valérie Fayolle vous emmène aussi en coulisses assister aux répétions du chanteur Féfé, qui part en tournée dans toute la France avec son quatrième album solo, "Hélicoptère".