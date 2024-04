Le Paris des Arts avec Tiken Jah Fakoly et Helena Noguerra

information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 12:13

Cette semaine dans le Paris des Arts, Valérie Fayolle reçoit l’une des grandes voix du reggae francophone : Tiken Jah Fakoly. Le chanteur revient avec un nouvel album entièrement acoustique de ses plus grands standards. Dans l’émission, également à l’honneur, la photographe Tina Modotti dont l’œuvre militante est exposée au Jeu de Paume. Et puis une rencontre dans les coulisses du théâtre de la Scala avec Helena Noguerra. La chanteuse et comédienne nous reçoit dans sa loge avant de monter sur les planches enfiler le costume de Frida Kahlo.