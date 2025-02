information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 11:00

Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit Frédéric Beigbeder. L'écrivain et critique littéraire nous parle de son nouveau roman "Un homme seul" (éd. Grasset ) et nous donne rendez-vous dans les salons feutrés du restaurant Lapérouse, une institution parisienne où l’histoire, la littérature et le mystère dialoguent depuis 1766.