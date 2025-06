information fournie par France 24 • 13/06/2025 à 10:54

Cette semaine, Valérie Fayolle et son équipe posent leurs caméras au Maroc à Rabat, capitale discrète, mais rayonnante. Notre invité, l’écrivain et poète Tahar Ben Jelloun, nous emmène à la découverte de ses toiles exposées au musée d’art contemporain Mohammed VI. Et puis une rencontre en coulisses avec une chorégraphe engagée, Salima Moumni. Elle explore la danse comme un langage universel, au service de l’émancipation et du lien social.