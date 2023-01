Le Paris des Arts à la Réunion, spéciale musique

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 12:21

Cette semaine, Valérie Fayolle vous retrouve pour de nouvelles aventures réunionnaises dans cette émission spéciale consacrée à la musique. Nous allons à la rencontre de Christine Salem, chanteuse à la voix profonde aux accents de blues et de Maloya. Elle nous emmène à Saint-Leu, à Kélonia découvrir l'observatoire et centre de soins dédié aux tortues marines. Et puis, direction le sud-ouest de l'île, à Saint-Pierre, à la rencontre de celle qui injecte de l'électro dans le Maloya : Maya Kamaty.