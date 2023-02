Le pape François peut-il être un facteur de paix pour le Soudan du Sud ?

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 14:28

Le pape François est arrivé vendredi après-midi au Soudan du Sud, plus jeune Etat du monde tourmenté par des violences et la misère, où il devrait renouveler son appel à la paix. Arrivé à 14H45 (12H45 GMT), Jorge Bergoglio restera 48H dans la capitale Juba où il prononcera dans l'après-midi un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique. Stéphane Ballong, rédacteur en chef Afrique de France 24, développe les enjeux de la visite du Pape au Soudan du Sud.