Le pape François au Soudan du Sud : une nouvelle terre promise pour l'Église catholique ?

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 12:23

Depuis son élection en 2013, le pape François évoque régulièrement la guerre au Soudan du Sud. Il faut dire que l'Église catholique est très impliquée dans le pays, dont l’indépendance ne date que de 2011, et ce bien qu’elle n’y soit pas majoritaire. Elle est concurrencée par les églises protestantes et les religions traditionnelles. Le pape François y est attendu ce vendredi 3 février. Une visite qui met en lumière un rôle primordial du catholicisme au coeur de la plus jeune nation du monde.