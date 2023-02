Le pape en mission pour la paix au Soudan du Sud, après la RDC

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 17:37

Le pape François est arrivé au Soudan du Sud ce vendredi. La toute première visite d'un souverain pontife au Soudan du Sud depuis que la nation à prédominance chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011 après des décennies de conflit. La guerre civile qui a fait rage entre 2013 et 2018 a fait 380.000 morts et des millions de déplacés. Notre envoyée spéciale à Juba Natalia Mendoza nous en dit plus quant aux enjeux de son voyage.