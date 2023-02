Le Pape attendu au Soudan du Sud, Juba se prépare depuis des jours

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 12:18

Le Pape François poursuit sa tournée africaine. Après la République démocratique du Congo, il se rend aujourd'hui au Soudan du Sud. Le souverain pontife est là pour prêcher la paix et la réconciliation entre les communautés dans le plus jeune pays du monde. Les violences y sont quotidiennes sur fond de lutte de pouvoir. Des milliers de personnes ont été tuées. Juba la capitale se prépare depuis des jours. Laurent Berstecher nous en dit plus.