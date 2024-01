Le Pacte vert, l'un de ces éléments qui aliment la grogne agricole dans l'UE

information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 00:03

Les agriculteurs et agricultrices de l'UE maintiennent la pression dans leurs pays respectifs, pour tenter d'infléchir Bruxelles. Le Pacte vert européen, qui prévoit une cinquantaine de mesures pour tenter d'atteindre la neutralité climatique à horizon 2050, pèse un peu plus sur le secteur qui s'estime pris entre le marteau et l'enclume.

En France, les syndicats agricoles continuent à défiler à Matignon. Ce mardi, c'est la Coordination rurale, deuxième plus grand syndicat agricole, qui rencontrait le Premier ministre Gabriel Attal. Elle a jugé les échanges constructifs mais n'a pas appelé à lever les barrages. Mercredi, ce sont les représentants de la Confédération paysanne qui seront reçus.