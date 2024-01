information fournie par France 24 • 29/01/2024 à 22:44

Les agriculteurs français se sentent pris entre le marteau des normes qui leurs sont imposées par l'UE et la France, et l'enclume des prix. Dans les étals, entre produits français et produits étrangers répondant à des exigences moins importantes, les consommateurs ne font pas forcément la différence. C'est l'injustice que dénonce le monde agricole hexagonal. Les betteraves sont emblématiques de cette crise. Explications.