information fournie par France 24 • 12/07/2023 à 07:47

A la Une de la presse, ce mercredi 12 juillet, l’examen, aujourd’hui, au parlement européen, de la loi sur la restauration de la nature - un texte pour sauvegarder la biodiversité et qui provoque de vifs débats en France. Les questions de la défense de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, face auxquelles les agriculteurs se retrouvent désormais en première ligne. Et l’incroyable résilience des corvidés.