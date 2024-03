information fournie par France 24 • 15/03/2024 à 15:23

Nina Masson et Sonia Patricelli font le tour des séries du mois : "La Fièvre" sur Canal+ parle de la France d’aujourd’hui auscultée, tandis que "Palm Royale" nous emmène dans le Palm Beach des années 60, et enfin "The Regime", une satire politique. À Lille, l’édition 2024 de Séries Mania débute : nous passons en revue les temps forts de cette sixième saison lilloise avec en avant-première la série de science-fiction très attendue "Le problème à 3 corps".