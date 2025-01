information fournie par France 24 • 09/01/2025 à 13:59

Les vins et spiritueux sans alcool séduisent de plus en plus les consommateurs. Les marques se développent et innovent pour proposer une expérience gustative similaire, sans les effets néfastes de l'alcool. Ali Laïdi reçoit Valérie de Sutter, fondatrice et dirigeante de JNPR, une entreprise de spiritueux sans alcool, et autrice d’un ouvrage qui vient de sortir chez Flammarion sobrement intitulé "Sans alcool".