Le maire de Viry-Châtillon : on veut inciter les jeunes à exprimer leur colère sans casser

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 14:18

Quelque 3.200 personnes ont été interpellées par la police et la gendarmerie, entre mardi et dimanche, lors des cinq nuits d'émeutes consécutives à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier, dont 60% n'étaient pas connues de la police, a indiqué lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La moyenne d'âge des personnes interpellées est de "17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes ou qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont attaqué des élus", a-t-il également souligné. Il a insisté sur "la responsabilité des parents, de la famille" dans la surveillance de ces jeunes, "parce que ce n'est pas à la police nationale ou à la gendarmerie ou au maire ou même à l'Etat de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école". Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d'un motard et la mort de Nahel à Nanterre le 27 juin ont choqué jusqu'au sommet de l'Etat, embrasé le pays et résonné bien au-delà des frontières françaises. FRANCE 24 reçoit Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Châtillon, qui travaille auprès des associations "sur le terrain" pour inciter les jeunes à exprimer leur colère autrement : "on essaie de parler avec ces jeunes surtout pour les ramener à la raison. La raison, c'est surtout de ne pas casser. On peut être en colère, on peut le dire, on peut le crier, mais on n'a pas le droit de casser pour autant".