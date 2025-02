Le Louvre victime de son succès ?

information fournie par France 24 • 12/02/2025 à 17:54

Le Louvre est vétuste. Emmanuel Macron a annoncé un plan de rénovation et prévoit une hausse des fréquentations. Or ce musée est déjà le plus visité du monde. Pourra-t-on encore apprécier les œuvres dans de bonnes conditions ? Et à quel prix ? Explications avec Aurélie Louchart, cheffe de la rubrique culture The Conversation France. Retrouvez les articles cités sur https://theconversation.com/fr : Renaissance du Louvre : entre gloire et fissures, quel avenir pour le plus grand musée de France ? - https://theconversation.com/renaissance-du-louvre-entre-gloire-et-fissures-quel-avenir-pour-le-plus-grand-musee-de-france-248780; Ce que nos smartphones font au musée - https://theconversation.com/ce-que-nos-smartphones-font-au-musee-244545; YouTube : @theconversationfrance