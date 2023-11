information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 15:21

Le lac Malawi est e troisième plus grand d'Afrique, après les lacs Victoria et Tanganyika. Il s'agit de l'un des lacs les plus profonds de la planète et ses eaux cristallines abritent une faune aquatique exceptionnelle, avec plus d'un millier d'espèces différentes. Quant à ses îles rocheuses, elles offrent de nombreux paysages à couper le souffle.