"Le Jeu de la reine" : quand Jude Law se transforme en Barbe-Bleue

information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 14:37

"Le Jeu de la reine", signé du réalisateur brésilien Karim Aïnouz, est à la une de ce numéro 100 % cinéma avec Thomas Baurez et Vincent Roux. On y assiste à la métamorphose de Jude Law en Henry VIII et au combat de Catherine Parr, la sixième et dernière femme du roi, pour lui survivre. Au sommaire également : "Pas de vagues" et "L’Affaire Abel Trem", deux films sur le harcèlement scolaire ; celui des élèves, mais aussi celui qui peut toucher les enseignants. Et enfin, le retour de Po dans le quatrième volet de la série d’animation "Kung Fu Panda".