information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 15:33

Des roquettes lancées depuis la bande de Gaza ont fait des blessés et des dégâts dans la ville côtière méridionale d’Ashkelon, selon la municipalité et les secouristes. Ces images des envoyés spéciaux de France 24 sur place montrent des voitures et des bâtiments endommagés par l’impact. Le Hamas continue donc de bombarder Israël malgré les difficultés qu'il traverse à Gaza.