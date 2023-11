information fournie par France 24 • 30/11/2023 à 10:59

Parmi les principaux enjeux de la Cop28 qui s’ouvre ce jeudi à Dubaï : les questions de financement des pays les plus pauvres. Ces derniers sont souvent les plus touchés par les conséquences du dérèglement climatique, alors qu'ils ne sont que très peu responsables de la situation. La création d'un fonds "pertes et dommages" avait déjà été décidée lors de la précédente édition, il y a un an. Pendant les treize prochains jours, il faudra décider qui en profitera et surtout qui le financera.