information fournie par France 24 • 29/11/2023 à 14:55

Dans ce numéro 100% cinéma, Natacha Vesnitch et Thomas Baurez reçoivent Laurent Metterie, qui signe "Les petits mâles" avec la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie. Un documentaire dans lequel ils donnent la parole à des garçons âgés entre 7 et 18 ans et les interrogent sur leur rapport aux filles et au féminisme.