information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 22:55

Le groupe TOOFAN, duo le plus chaud d'Afrique, depuis 10 ans et leur tube "Gweta" qui a enflammé les dance-floors était sur France 24. Depuis ils ont enchainé des tubes et accumulent les millions de vues. Barabas et Master Just nous ont présenté leur nouvel album "Stamina" , nous avons parlé de leur tournée européenne et de leur escale parisienne aux Folies Bergères.