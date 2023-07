Le difficile retour des enfants ukrainiens déportés en Russie

information fournie par France 24 • 15/07/2023 à 16:17

Les autorités russes enlèvent, retiennent et « rééduquent » des milliers d’enfants ukrainiens pris dans la tourmente de la guerre. Ils deviennent ensuite des citoyens russes et sont placés dans des familles d’accueil russes. Des actes qui constituent un « crime de guerre » pour l'ONU. Selon Kiev, quelques 20 000 enfants auraient été déportés, et ce depuis l'occupation de la Crimée en 2014. Nos reporters Mayssa AWAD et George YAZBEK sont allés à la rencontre de tuteurs ukrainiens. Ils leur ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent pour récupérer ces enfants déportés