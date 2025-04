Le dérèglement climatique mange les plages françaises en accéléré

information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 16:29

Près de la moitié de la population mondiale vit sur les côtes, une proximité avec les éléments marins devenue dangereuse. Le dérèglement climatique accélère l’érosion naturelle des littoraux. Les tempêtes, plus fréquentes et intenses, ainsi que la montée des eaux menacent les villes côtières. À Lacanau, dans le sud-ouest de la France, les éléments marins grignotent chaque année jusqu’à deux mètres de côte. La station balnéaire se prépare à un repli dans les terres et tente d’ici là de coexister avec la nature.