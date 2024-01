Le debrief Bourse : fin de semaine façon feu d'artifices grâce au luxe

information fournie par Boursorama • 26/01/2024 à 18:00

Le CAC 40 termine la semaine dans les étoiles avec une progression de 2,28% aujourd'hui, vers les 7.634 points et 4,3 milliards d'euros échangés, littéralement mis sur orbite par les valeurs du luxe, le tout grâce aux bons résultats de LVMH. L'indice est à quelques points seulement de son record historique et gagne 3,56% sur la semaine.

Pour une bonne fois, il distance même la place financière américaine. A 17h45, le Dow Jones n'affiche qu'un modeste +0,3% et le Nasdaq un encore plus modeste +0,1%, lesté notamment par les perspectives d'Intel. On regardait aussi les chiffres de l'inflation avec l'indice PCE, le préféré de la Fed pour surveiller la hausse des prix. Celui-ci est ressorti à +2,6% en décembre, en rythme annuel, conforme aux attentes. Surtout, l'indice PCE Core, est revenu à +2,9% en glissement annuel après 3,2% en novembre, c'est son plus bas niveau depuis près de trois ans.

Valeur en hausse

La star du luxe n'a pas déçu : 86,2 milliards d'euros de ventes en 2023 et 15,2 milliards de bénéfice net ! Des chiffres toujours portés par le dynamisme de Louis Vuitton. La rentabilité est, elle, stable avec une marge opérationnelle courante de 26,5%. Au 4e trimestre, les ventes se sont établies à près de 24 milliards, grâce à une demande résiliente pour les produits haut de gamme. La croissance organique a atteint 10% sur la période, au delà du consensus d'analystes de 9% cité par HSBC. Kering et Hermès en profitent et s'envolent également.

Autre secteur, proche du luxe, qui était à la fête aujourd'hui : celui des spiritueux avec Rémy Cointreau. Certes, au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 319,9 millions d'euros, en baisse de 26,9% en publié mais ce mieux que ce qu'espéraient les analystes qui s'attendaient à 318,6 millions, selon un consensus établi par la société. De plus le groupe a fait état d'une "amélioration séquentielle significative" aux Etats-Unis grâce à un effet de phasage positif sur sa division liqueurs et spiritueux. Là aussi, ces éléments rassurants ont bénéficié à Pernod Ricard.

3e publication appréciée sur le SBF 120, celle de Mersen. Le fabricant de pièces en graphite a publié un chiffre d'affaires consolidé 2023 de 1,2 milliard d'euros, en croissance organique de 13,2%. Mieux, le groupe a relevé ses perspectives et s'attend désormais à afficher une marge opérationnelle courante autour de 11,3% sur 2023 contre une fourchette de 11% à 11,2% auparavant.

Valeurs en baisse

Solutions 30 ne participait à la fête : il a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 15,3% à 285,7 millions d'euros au quatrième trimestre 2023. Sur l'ensemble de 2023, Solutions 30 a passé le cap symbolique du milliard d'euros, à 1,05 milliard, en croissance interne de 16,3%.

Sur le CAC 40, c'est Engie qui est lanterne rouge. Deutsche Bank a légèrement réduit son objectif de cours de 17,50 à 17 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.

STMicro reste lui mal orienté après ses résultats de la veille. Barclays est passé de "surpondérer" à "pondérer en ligne", avec un objectif de cours ramené de 50 à 46 euros.

