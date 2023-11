Le debrief Bourse du 9 novembre : le CAC 40 franchit les 7100 points

information fournie par Boursorama • 09/11/2023 à 18:07

Pour cette séance les bourses européennes sont orientées dans le vert, les investisseurs restent optimistes et attendent l'intervention des dirigeants des grandes banques centrales, qui vont s'exprimer après la clôture en Europe. Christine Lagarde prendra la parole à 18h30, et Jerome Powell, à 20 heures.



De l'autre côté de l'Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont connu une légère baisse, passant à 217.000, comparé à 220.000 la semaine précédente, tandis que le nombre de personnes bénéficiant régulièrement d'allocations a augmenté, atteignant les 1,83 million.

Par ailleurs, le CAC 40 est soutenu par de bons résultats trimestriels. L'indice affiche une progression de 1,13%, vers les 7 113 points, avec un volume d'échanges de 3 milliards d'euros.

Sur les valeurs en hausse, en première position on retrouve Schneider Electric qui grimpe de 8,26%. En amont de sa journée investisseurs, le groupe a annoncé qu'il prévoit d'ici 2027, une croissance organique annuelle comprise entre 7 et 10% et une marge d'Ebitda ajusté autour de 50 points de base par an en moyenne, sur la même période.



Juste derrière, on retrouve Worldline qui augmente de 5,65%, suivi de Legrand, Saint-Gobain et Veolia tiré par une nette progression de ses résultats sur neuf mois.



En territoire négatif, Airbus occupe la dernière place, le titre ricoche sous le palier des 130 €, revenant à 127,86 €.

ArcelorMittal est pénalisé par ses résultats du troisième trimestre qui sont jugés décevants. Sur cette période, les ventes ont reculé de 12,4% par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, principalement en raison de la baisse du prix de vente moyen de l'acier.



On passe maintenant sur le SBF 120, avec du nouveau sur le dossier Orpea. Le titre prend 43,73%. La cour d'appel de Paris a validé aujourd'hui la décision de l'AMF, autorisant la Caisse des dépôts et consignations à monter au capital du groupe, sans lancer d'offre publique d'achat.

Ensuite Solution 30, bondit de 14,29%, les investisseurs saluent les bons résultats trimestriels du groupe.



Puis de l'autre côté, Bénéteau cède 5,21%, le fabricant de navire de plaisance anticipe une baisse du niveau des stocks des concessionnaires et un ralentissement de la demande sur les plus petites unités pour 2024.



Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices US évoluent sans grandes variations, le Nasdaq réalise pour le moment sa 10e séance de hausse consécutive avec une progression de 0,13%, et le Dow Jones, quant à lui, est à l'équilibre.



AM (redaction@boursorama.fr)