Le debrief Bourse du 9 avril : le CAC 40 en repli avant l’inflation US.

information fournie par Boursorama • 09/04/2024 à 18:05

Après une séance en hausse la veille, la bourse de Paris a passé l'intégralité de la journée en territoire négatif, clôturant avec une baisse de 0,86% à 8 049 points et des volumes d'échanges de 2,87 milliards d'euros.

En l'absence d'élan positif, les investisseurs font preuve de prudence en attendant les annonces de la BCE prévues ce jeudi, ainsi que les chiffres de l'inflation aux États-Unis demain, lesquels auront une incidence sur les futures décisions de la Fed.

Du côté des valeurs en hausse, Eurofins Scientific se hisse au haut du tableau avec une progression de 1,92%. Teleperformance est bien orientée également aussi avec une hausse de 1,77%, puis juste derrière on retrouve le constructeur automobile Renault, porté par le relèvement de recommandation de Barclays, qui estime qu'il n'est pas trop tard pour profiter du rebond du titre.

En revanche, du côté des baisses, le secteur de la défense est en difficulté suite à une note de Goldman Sachs dans laquelle les analystes estiment qu'il y a plus de risques de baisse que de hausse pour les valorisations à l'approche de 2025. Thalès perd 4,89%, par ailleurs le groupe a annoncé ce jour la signature d'un contrat de 522 millions d'euros avec l'agence spatiale européenne dans le cadre de la mission ExoMars, qui vise un lancement vers la planète rouge fin 2028.

Dans son sillage , Airbus et Safran affichent des baisses respectives de 3,44% et 2,12%. Le secteur du luxe est également en recul, avec un repli de 2,44% pour le titre Hermès.

Sur le SBF 120, BioMérieux et Alstom se distinguent en progressant de 8,59% et 7,03% respectivement. BioMérieux, spécialisée dans le diagnostic in vitro, est saluée pour ses performances opérationnelles et ses objectifs à cinq ans. Alstom, le constructeur de trains, bénéficie de la confiance de plusieurs analystes. Oddo BHF a confirmé sa recommandation "surperformance" avec un objectif de cours ajusté, tandis que HSBC a maintenu son conseil à l'achat.

À l'inverse, bien orienté hier après le soutien d'un fonds au plan de sauvetage de Onepoint, Atos chute de 13,64% à 1,99€. Le groupe a présenté aujourd'hui son plan de refinancement très attendu, qui implique la recherche de 1,2 milliard d'euros de nouveaux capitaux et la conversion de la moitié de sa dette en actions.

Et pour terminer, à la clôture parisienne, Wall Street est en repli malgré une ouverture en hausse. Le Dow Jones recule actuellement de 0,50% et le Nasdaq affiche également une baisse de 0,32%

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)