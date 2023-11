Le debrief Bourse du 8 novembre : le CAC 40 au rebond dans une séance peu animée

information fournie par Boursorama • 08/11/2023 à 18:00

Le CAC 40 met fin à trois séances de baisse et termine cette journée de mercredi en progression de 0,69% vers les 7.034 points. Une hausse, certes, mais dans des volumes qui restent, comme trop souvent en ce moment, anecdotiques : 2,7 milliards d'euros échangés, après 2,6 hier.

On est un peu sur le même attentisme indécis à Wall Street mais ce sont les vendeurs qui ont la main avec, à 17h45, un Dow Jones qui est en légère baisse, proche de son seuil d'équilibre, tout comme le Nasdaq à -0,14%. Le gadin du jour c'est celui de Warner Bros Discovery perd 15,7% après avoir averti que les grèves à Hollywood et la faiblesse du marché publicitaire pourraient peser sur ses résultats l'an prochain.

Valeurs en hausse

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Orpea qui domine le SBF 120, devant Air France-KLM et Fnac Darty.

Valneva grimpe également. Le spécialiste des vaccins est soutenu par des commentaires positifs de Portzamparc à la veille de la publication de ses résultats à neuf mois. Les analystes ont ajouté à leur liste de petites et moyennes capitalisations privilégiées, le 'High Five', aux côtés d'Entech, Trigano, Vetoquinol et Wavestone.

Sur le CAC 40 les valeurs du luxe comme L'Oréal et Hermès se distinguent, accompagnées de Sanofi ou encore Teleperformance, malgré l'abaissement hier de son objectif de croissance organique 2023.

Crédit Agricole grimpe de 1,14%. Au 3e trimestre, la banque a enregistré un résultat net part du groupe en hausse de 33%, à 1,75 milliard d'euros, supérieur aux attentes.

Enfin la folle aventure Metabolic Explorer se poursuit sur le SRD, cette fois, c'est l'ascenseur : +26,3% !

Valeurs en baisse

Eutelsat est lanterne rouge sur SBF 120 devant Clariane, SES Imagotag et Neoen.

Veolia est à la peine sur le CAC 40, tout comme Legrand. L'équipementier électrique a dévoilé une croissance interne décevante au troisième trimestre, marquée par une évolution de l'activité plus faible que prévu aux Etats-Unis. Le groupe vise désormais une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie d'environ 5% en 2023 contre une fourchette de 5 à 8% précédemment.

