Le debrief Bourse du 6 novembre : le CAC 40 chute de 0,48% pour débuter la semaine

06/11/2023 à 18:00

On a assisté à une journée en pente douce à la Bourse de Paris. Après avoir ouvert en territoire positif, le CAC 40 a glissé une partie de la journée avant de se stabiliser pour clôturer à -0,48% vers les 7.014 points et un tout petit volume de 2,4 milliards d'euros échangés. Côté statistiques, l'indice composite des directeurs d'achats s'est replié de 0,1% au 3e trimestre au sein de la zone euro et a poursuivi sa dégradation en octobre. De quoi craindre pour la vigueur de l'économie européenne dans les mois à venir.

Le temps est un peu meilleur de l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street reste bien orienté, mais sans enthousiasme excessif, après avor enregistré sa meilleure semaine de l'année. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,15% vers les 34.112 points et le Nasdaq est à +0,3% vers les 13.521 points.

Valeurs en hausse

Solutions 30 poursuit sa progression à marche forcée gagnant 5% aujourd'hui et plus de 25% sur cinq séances glissantes. Il termine en tête du SBF 120 devant Vallourec, X-Fab Silicon et Euroapi.

Sur le CAC 40,Thales fait mieux que se défendre et termine aux avant-postes des hausses devant Dassault Systèmes, Publicis Groupe et TotalEnergies.

Enfin, Rallye signe une nouvelle séance explosive sur le SRD : +115% et +667% sur cinq jours ouvrés glissants.

Valeurs en baisse

Le secteur de la dépendance est à nouveau sous pression, que ce soit pour Clariane, Orpea et LNA Santé. Il faut dire que dans la foulée de la publication de ses chiffres du 3e trimestre, Orpea a prévenu que ses objectifs d'Ebitdar (l'excédent brut d'exploitation avant loyers) de 1,2 milliard d'euros et de levier financier de 5,5 sont décalés de 2025 à 2026.

Les foncières aussi sont attaquées, à l'image de Carmila, Icade ou encore Unibail-Rodamco-Westfield...

Et puis Worldline repart dans le rouge après une séquence de 4 rebonds. C'est exactement le même scénario pour Teleperformance alors que le gestionnaire de centre d'appels publie ce soir son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Enfin sur le SRD, c'est toujours les montagnes russes pour Metabolic Explorer, plutôt côté descente en ce moment : -18,2% aujourd'hui.

