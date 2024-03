Le debrief Bourse du 6 mars : le CAC 40 campe proche de ses plus-hauts

information fournie par Boursorama • 06/03/2024 à 18:00

Le CAC 40 termine la séance en hausse de +0,28% vers les 7.955 points et 2,6 milliads d'euros. Clairement, l'indice campe proche de son plus-haut actuellement alors que les taux se détendent et que l'once d'or a battu un record à plus de 2.144 dollars.

C'est vert aussi sur les marchés américains à 17h45 : le Dow Jones est à +0,6% et le Nasdaq à +0,7%. Les investisseurs ont pris connaissance avec satisfaction du texte de l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants : le responsable de politique monétaire a reconnu que les taux baisseraient "à un moment cette année". Côté statistiques, l'enquête ADP a fait ressortir la création de 140.000 postes en février. Un chiffre inférieur aux attentes, alors que les données officielles tomberont vendredi.

Valeurs en hausse

Scor a fait plus que rassurer les marchés aujourd'hui en dévoilant un bénéfice net record de 812 millions d'euros en 2023 contre une perte nette de 1,38 milliard un an plus tôt. Les primes brutes émises, équivalent du chiffre d'affaires, s'affichent, elles, à 19,37 milliards, en recul de 1,8%. Le groupe proposera un dividende de 1,80 euro par action, en hausse de 28,6%.

En progression aussi sur le SBF 120, les parapétrolières Vallourec et Technip Energies alors que le baril de Brent grimpe à presque 84 dollars.

Sur le CAC 40, c'est Legrand qui était survolté, un peu grâce à Berenberg. Dans une longue étude consacrée aux valeurs industrielles, l'analyste indique avoir relevé sa recommandation sur l'équipementier électrique de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 95 à 110 euros, expliquant que le groupe pourrait surprendre positivement face aux attentes.

Valeurs en baisse

Worldline se retrouve en dernière position du SBF 120 et peut-être un peu à cause de HSBC qui, certes, reste à "conserver" sur le titre du spécialiste des paiements électroniques mais a abaissé son objectif de cours de 16 à 12 euros.

En prise de vitesse depuis trois jours, le titre Dassault Aviation avait sorti l'aérofrein aujourd'hui dans la foulée de ses résultats 2023. Le chiffre d'affaires de l'avionneur a cédé 31%, à 4,8 milliards d'euros, en raison de difficultés de fournisseurs qui ont entraîné moins de livraisons d'avions de combat Rafale et surtout d'avions d'affaires Falcon : 13 Rafale et 26 Falcon précisement contre respectivement 15 et 35 prévus initialement. Pour 2024, l'entreprise, qui estime que les difficultés de fournisseurs persisteront, compte livrer 20 Rafale et 35 Falcon et table sur un chiffre d'affaires en hausse. Thales aussi se replie aujourd'hui.

Toujours sur le SBF 120, Nexity et Clariane restent sous pression.

LG (redaction@boursorama.fr)