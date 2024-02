Le debrief Bourse du 6 février : le CAC 40 repart de l'avant

information fournie par Boursorama • 06/02/2024 à 18:00

Après une entame de semaine hésitante hier, le CAC 40 a imprimé un mouvement positif pour finir sur une progression de 0,65% vers les 7.639 points et 2,8 milliards d'euros échangés. En début de matinée, on avait pu prendre connaissance du rebond des marchés chinois : meilleure séance depuis 2022 pour l'indice CSI 300 après qu'un fonds géré par l'Etat a annoncé augmenter ses injections de capital dans les marchés domestiques, tandis que les pouvoirs publics insistaient sur le fait qu'ils limiteraient la vente à découvert.

C'est plus contrasté sur les marchés américains à 17h45. Le Dow Jones grimpe de 0,2% quand le Nasdaq est lui en très légère baisse proche de son seuil d'équilibre. La star incontestée du jour, c'est Palantir (+25%), le spécialiste des logiciels d'analyse prédictive, grâce à un 4e trimestre supérieur aux attentes et un chiffre d'affaires qui a grimpé de 20%.

Valeurs en hausse

Valneva se distingue. Pour rappel, la biotech spécialisée dans les vaccins avait annoncé hier la vente pour 103 millions de dollars du bon de revue prioritaire qu'elle a obtenu de la FDA, l'agence de santé américaine. La société utilisera le produit de la vente pour financer ses projets de R&D dont le codéveloppement de son vaccin contre la maladie de Lyme actuellement en Phase 3.

Sur le CAC 40, Schneider Electric teste de nouveaux plus-hauts historiques et finit à +2,77% à 193,20 euros devant Air Liquide, Kering et TotalEnergies. La major pétrolière des bons résultats de son homologue BP qui a également annoncé une accélération du rythme de ses rachats d'actions et une augmentation de dividende.

Valeurs en baisse

Après 3 séances de rebond, Eutelsat repart nettement dans le rouge. C'est rouge aussi pour Solutions 30, Ayvens et Bimérieux.

Sur le CAC 40, les bancaires sont sous pression à l'image de BNP Paribas et Société Générale, qui publiera ses résultats annuels jeudi (NDLR : maison mère de Boursorama).

