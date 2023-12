Le debrief Bourse du 6 décembre : le CAC 40 poursuit sa dynamique et franchit les 7.400 points

information fournie par Boursorama • 06/12/2023 à 18:07

La Bourse de Paris poursuit sa progression suite à la publication des chiffres de l'ADP indiquant un assouplissement sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Le secteur privé a généré 103 000 emplois en novembre, en baisse par rapport au mois précédent et surtout en retrait vis-à-vis des anticipations du marché. Puis la croissance des salaires continue de ralentir sur le territoire outre-Atlantique, de quoi rassurer la Fed, à quelques jours d'une nouvelle réunion sur les taux.

Face à ces annonces, l'indice parisien réagit favorablement et progresse de 0,66% pour atteindre les 7 435 points, avec un volume d'échanges de 3,1 milliards d'euros au cours de la séance.



En ce qui concerne les valeurs, le CAC 40 est porté par la performance du constructeur automobile Renault, enregistrant une hausse de 5,88%. Ce matin, les principaux dirigeants de l'alliance entre Nissan et le groupe Renault ont animé une conférence de presse, confirmant les investissements respectifs de Nissan et Mitsubishi à hauteur de 600 millions et 200 millions d'euros dans Ampere, la filiale électrique et logicielle de Renault.

Dans son sillage, Worldline enregistre sa sixième séance consécutive de hausse, avec une performance de 5,06% pour aujourd'hui.

Juste après, on observe également les hausses d'Alstom, de Stellantis et de l'équipementier aéronautique Safran.

En revanche, en bas du classement, Téléperformance enregistre une baisse de 1,75%. Le titre affiche sa cinquième séance consécutive dans le rouge. Dans le même contexte, Carrefour perd 0,98%, Bernstein révise à la baisse son cours cible à 18€ sur le titre.

Parmi les rares valeurs en baisse, on note également TotalEnergies, Air Liquide et Pernod Ricard.

Sur le SBF 120, Clariane est en hausse, tout comme Orpea qui a annoncé ce jour le lancement de sa deuxième augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à la Caisse des dépôts et consignations puis à certains assureurs.

Enfin, Air France-KLM et Sartorius Stedim prennent également quelques points avec des hausses respectives de 5,38 et 4,52%



En territoire négatif, Technip Energies affiche une baisse de 4,30% puis Euroapi fait de nouveau faux bond avec une contreperformance de 4,03%.

Et pour terminer, à la clôture parisienne les indices américains présentent une hausse modérée et similaire, le Dow Jones prend 0,13% et le Nasdaq 0,14%.

AM (redaction@boursorama.fr)