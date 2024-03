Le debrief Bourse du 5 mars : le CAC 40 joue la prudence pour commencer la semaine

information fournie par Boursorama • 05/03/2024 à 18:00

Difficile de trouver le carburant pour aller chercher la barre des 8.000 points pourtant si proche. Le CAC 40 a préféré jouer la carte de la prudence aujourd'hui. Il termine la journée sur un repli limité de 0,3% vers les 7.933 points et un petit volume de 2,5 milliards d'euros échangés seulement.

Aux Etats-Unis, la tendance baissière est un peu plus marquée : le Dow Jones cède 0,6% à 17h45 alors que le Nasdaq se replie lui carrément de 1,6%, lesté notamment par Apple (-2,7%) alors que ses ventes de smartphones en Chine reculent de 24% depuis le début de l'année.

A noter que dans la pléthore de records actuels, le bitcoin vient d'en battre un en dépassant la barre des 69.000 dollars.

Valeurs en hausse

Thales a fait mieux que jouer la défense aujourd'hui. C'est une nouvelle année record pour le groupe a publié un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 7,9% à périmètre et taux de change constants, à 18,4 milliards d'euros. Retraité d'une charge exceptionnelle, le résultat net ressort en progression de 14%, à 1,7 milliards. Pour 2024, le groupe vise un chiffre d'affaires entre 19,7 et 20,1 milliards et une marge opérationnelle entre 11,7 et 12%, après 11,6% en 2023.

Dans le même secteur, Dassault Aviation aussi avait mis la post-combustion alors que l'avionneur dévoilera demain ses résultats avant Bourse.

Vallourec et Engie complètent ce quatuor de tête sur le SBF 120.

Valeurs en baisse

Décidément la situation reste compliquée pour Euroapi. Nouvelle forte baisse du titre alors que Deutsche Bank a dégradé sa recommandation de "conserver" à "vendre" avec un objectif de cours réduit de moitié, de 6 à 3 euros. "Globalement, il apparaît que la visibilité opérationnelle demeure faible", s'inquiète le bureau d'études, qui estime que la réorganisation et les investissements en cours pourraient nécessiter un besoin additionnel de fonds de l'ordre de 70 millions d'euros d'ici à 2027, vraisemblablement via un recours à des outils de financement dilutifs, prévient-il.

Parmi les autres baisses, on retrouve des valeurs régulièrement attaquées actuellement, à l'image de Clariane, Atos ou plus récemment Nexity, dans la foulée de ses résultats 2023 la semaine dernière.

Sur le CAC 40, la situation reste compliquée pour Alstom qui signe le plus fort repli de l'indice et signe sa 4e séance de baisse consécutive, devant Dassault Systèmes, Schneider Electric et Capgemini.

