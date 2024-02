Le debrief Bourse du 5 février : le CAC 40 reste hésitant

information fournie par Boursorama • 05/02/2024 à 18:00

Le CAC 40 avait bien du mal à savoir où il voulait aller aujourd'hui. Ce n'est donc pas surprenant qu'il termine sur une baisse anecdotique de 0,03%, vers les 7.590 points et 2,6 milliards d'euros échangés. Les marchés qui digèrent encore les très bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi. Des données qui ne militent clairement pas pour une détente rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Résultat, le rendement des obligations d'Etat remonte d'autant que l'indice des directeurs d'achat US est ressorti très solide pour le mois de janvier.

De l'autre côté de l'Atlantique, la baisse est plus franche à 17h45 avec un Dow Jones qui abandonne 1% et un Nasdaq à -0,7%. A noter Nvidia, déjà au sommet, qui progresse encore de plus de 3,5% : Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur le titre, de 625 à 800 dollars, tout en réitérant sa recommandation d'achat.

Valeurs en hausse

Orpéa termine en tête du SBF 120. Le spécialiste de la dépendance a annoncé qu'il allait regrouper ses actions, à hauteur de 1.000 anciennes contre une nouvelle ordinaire pour une valeur nominale de 10 euros. Le regroupement débutera le 20 février et les nouvelles actions seront admises à la côte le 22 mars.

Euroapi, Lectra et X-Fab Silicon suivent derrière.

Sur le CAC 40, c'est STMicro qui domine les débats, devant Kering qui repart de l'avant après trois séances de baisse. Le groupe de luxe qui publiera ses résultats jeudi 8 février avant Bourse.

Valeurs en baisse

Nouvelle rude séance pour Atos. Le titre a cédé 29% alors que le groupe de services informatiques a prévenu que son projet d'augmentation de capital était devenu caduc et annoncé dans le même temps la nomination d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec ses banques.

Vallourec se replie avec les prix du brut alors que le Brent s'échange à un peu plus de 77 dollars le baril.

Enfin Alstom stoppe le train de la hausse et se replie de 4% après 4 séances de rebond.

