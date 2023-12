Le debrief Bourse du 5 décembre : les 7.400 points en ligne de mire

information fournie par Boursorama • 05/12/2023 à 18:15

Pour cette séance, l'indice parisien termine sur une hausse de 0,74% vers les 7 386 points, avec des volumes d'échanges de 3 milliards d'euros.

Les marchés ont été rassurés par les propos d'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE qui écarte l'idée d'une hausse des taux d'intérêt après la baisse remarquable de l'inflation ces derniers temps.



Le marché a également pris acte de la révision en légère hausse de l'indice PMI des services dans la zone euro en novembre, qui est ressorti à 48,7, dépassant ainsi l'estimation de 48,2 et les 47,8 d'octobre.



Sur les valeurs du CAC 40. BNP Paribas est en première position avec une hausse de 2,21%.



Dans son sillage, le secteur du luxe est bien orienté à nouveau pour cette journée avec LVMH qui progresse de 2,08%



Puis on retrouve encore Unibail-Rodamco-Westfield en haut du tableau. Goldman Sachs a réitéré sa recommandation d'achat sur le titre pour viser 81 euros, contre 70 auparavant



En revanche, Alstom est lanterne rouge avec une baisse de 1,93%. Le titre s'approche progressivement des 11€ .



Dans la foulé, le constructeur automobile Renault est mal orienté avec une baisse de 0,79%

Puis les secteurs de la défense et de l'aéronautique sont en repli avec Safran, Airbus et Thalès en territoire négatif.



Sur le SBF 120, Orpea recule vers les 0,014€, Voltalia lâche 4,18%. Puis après 4 séances de hausse, Euroapi cède 2,95%



En territoire positif, Ayvens, anciennement ALD, progresse de 5,15%

Juste derrière, on retrouve le leader des études de marché Ipsos, qui prend 4,19%.



Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont mitigés pour le moment, le Dow Jones perd 0,37% et le Nasdaq grimpe de 0,23%. A noter que la croissance de l'activité dans le secteur des services a plus accéléré que prévu en novembre, l'indice est ressorti à 52,7 après 51,8 en octobre.

