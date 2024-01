Le debrief Bourse du 31 janvier : le CAC 40 finit janvier en décrochant un nouveau record

information fournie par Boursorama • 31/01/2024 à 18:00

Le CAC 40 a terminé le mois de janvier en décrochant un nouveau record absolu en séance : 7.702,95 points. Mais il s'est essoufflé en fin de séance pour clôturer à -0,27% vers les 7.657 points, tout de même et 3,5 milliards d'euros échangés. Sur le mois, l'indice aura progressé de 1,51%.

Il faut dire qu'il y a de la prudence avant la décision de la Fed sur les taux ce soir, même si ceux-ci, sauf grosse surprise devraient rester inchangés. D'ailleurs outre-Atlantique, le Dow Jones reste proche de son point d'équilibre à 17h45 alors que le Nasdaq cède lui 1,4%, lesté par la baisse de Microsoft et surtout Alphabet, la maison-mère de Google qui abandonne plus de 6%. Les publications de ces deux membres de ceux que l'on appelle désormais les "magnificent seven" sont pourtant excellentes et supérieures aux attentes mais les investisseurs ont fait la fine bouche sur les résultats publicitaires de Google, ressortis un petit peu en dessous des attentes du consensus des analystes.

Valeurs en hausse

Seb, c'est bien et c'est même ce qui s'est fait de mieux aujourd'hui sur le SBF 120. Le spécialiste du petit électroménager a relevé sa prévision de résultat opérationnel pour 2023 tablant désormais sur une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité contre au moins 10% précédemment.

Belle séance aussi pour Sartorius Stedim qui a rebondi de plus de 40% sur les trois derniers mois. Neoen et Bénéteau complètent le groupe de tête sur le SBF 120.

Sur le CAC 40, c'est Vivendi qui mène la danse. Le géant des médias et de la communication a annoncé hier soir la validation par son conseil de surveillance d'un projet de scission en quatre entités. Les valeurs de l'auto Renault et Stellantis accéléraient également.

Valeurs en baisse

Atos occupe une nouvelle fois la dernière place du SBF 120 devant VusionGroup, Solutions 30 et Eutelsat. L'opérateur satellitaire sous pression depuis son avertissement sur résultats de lundi.

Très volatil, c'est Teleperformance qui est lanterne rouge du CAC 40 mais le groupe gagne encore plus de 35% sur 3 mois.

