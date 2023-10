Le debrief Bourse du 30 octobre : le CAC 40 en hausse avant une semaine chargée.

information fournie par Boursorama • 30/10/2023 à 18:10

La bourse de Paris finit en hausse pour cette première séance de la semaine, qui s'annonce de nouveau très animée. Elle sera ponctuée par la réunion de la FED mercredi, qui devrait confirmer sa pause sur les taux au regard du ralentissement confirmé de l'inflation. Demain, les premières estimations de la croissance économique et de l'inflation en zone euro seront publiées, et vendredi, les chiffres de l'emploi aux États-Unis seront très attendus.



Bref, malgré un agenda chargé, le CAC 40 n'a pas été intimidé aujourd'hui. L'indice progresse de 0,44% vers les 6 825 points, avec 2,69 milliards d'euros échangés.



Sur les valeurs en hausse, en première position on retrouve Sanofi qui progresse de 3,32%, suivi de Téléperformance et Dassault systèmes, dopé par une note de JP Morgan.



En effet, la banque américaine a relevé sa recommandation sur le titre, passant de "sous-pondérer" à "surpondérer", avec un objectif de cours à 46 euros, contre 35 euros précédemment.



En territoire négatif, STMicroelectronics est lanterne rouge avec une contreperformance de 6,06%.



Juste derrière, ArcelorMittal se voit pénalisé, à la suite de l'accident tragique qui s'est produit ce week-end dans sa mine de charbon au Kazakhstan. Par ailleurs, le groupe a annoncé que les sites exploités dans ce pays, seront nationalisés « dans les plus brefs délais », après un accord avec le gouvernent local.



On passe maintenant sur le SBF 120, en haut du tableau, on retrouve SES Imagotag qui se redresse après sa perte conséquente enregistrée vendredi dernier. Le titre prend 8%



Ensuite, Fnac Darty augmente de 7,30%, animé par un regain de spéculation autour du dossier, dont notamment l'homme d'affaire tchèque, Kretinsky, qui cherche toujours à racheter la part de l'allemand Ceconomy, ce qui conduirait au lancement d'une offre publique d'achat obligatoire et à un éventuel retrait du distributeur de la cote.



Puis de l'autre côté, X-Fab Silicon cède 5,32%, Deutsche Bank abaisse son objectif de 13 à 12 euros sur ce titre. Puis Orpea et Ubisoft perdent du terrain également.



Et enfin pour terminer à la clôture parisienne, les indices américains sont en hausse, le Dow Jones et le Nasdaq prenait respectivement 1,06 et 0,71%



