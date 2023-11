Le debrief Bourse du 28 novembre : le CAC 40 en retrait à cause du luxe

information fournie par Boursorama • 28/11/2023 à 18:10

En cette deuxième journée, le CAC40 est resté en territoire négatif toute la séance, se rapprochant même du seuil des 7 200 points avant l'ouverture de la bourse de New York. Finalement l'indice parisien se reprend un peu mais recule tout de même de 0,21%, vers les 7.250 points, avec des volumes d'échanges de 2,5 milliards d'euros à la clôture.

C'est donc encore une journée rouge pour la Bourse de Paris, pénalisée aujourd'hui par les valeurs du luxe.

En bas du tableau, Pernod Ricard boit la tasse et cède 2,65%. Barclays abaisse son objectif de cours à 147 euros contre 167 euros précédemment.



Kering enregistre une perte de 2,58%, puis LVMH et Hermès affichent des baisses respectives de 1,84 et 2,01%. Concernant le leader mondial du luxe, Citi a révisé à la baisse son objectif de cours à 802 euros, contre 825 précédemment, et HSBC a également ajusté le sien de 900 à 880 euros.



En ce qui concerne les valeurs en hausse, les secteurs de la défense et de l'aéronautique suscitent de l'intérêt. Safran est en hausse tout comme Airbus et Thalès. Mais c'est Publicis qui est en tête de l'indice phare, avec une performance de 1,07%

Dans le SBF 120 à présent, Orpea enregistre une progression de 10,95%, Elior poursuit son ascension avec une hausse de 4,19% au cours de la séance. A noter que le titre affiche une performance de 18,52% sur une période de seulement 5 jours, réduisant ainsi ses pertes annuelles.

Dans son sillage, on retrouve Spie en hausse de 3%, suivi de Solutions 30 et Vallourec.

En revanche, Ubisoft se retrouve en bas du classement avec une baisse de 8,97%. Le groupe a émis des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'un montant de 495 millions d'euros, suscitant des inquiétudes sur le marché en raison de la dilution potentielle liée à cet instrument financier.



Puis juste derrière après sa lourde chute d'hier, Atos perd encore 6,58%.

Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne, les indices américains sont en hausse, le Dow Jones prend 0,46% et le Nasdaq 0,37%. Toujours côté outre-Atlantique, la confiance du consommateur s'est nettement améliorée en novembre, l'indice s'est établi à 102 contre 99,1 en octobre, alors que le consensus prévoyait un chiffre de 101.

AM (redaction@boursorama.fr)